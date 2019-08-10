Doğu Akdeniz ve Maraş'ı konuştular

Kıbrıs'ta uzlaşı için görüşmeler 5 ay aradan sonra yeniden başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis'le dün 3.5 saat süren bir görüşme yaptı. İki liderin gündeminde Kıbrıs adasının çevresindeki sondaj çalışmaları ve kapalı Maraş'ı açma adımlarıyla 2 yıl önce sona eren uzlaşı çalışmalarının yeniden başlatılması vardı.

EYLÜL RANDEVUSU

İki lider tarafından gerçekleştirilen baş başa görüşmede eylül ayında yapılacak yeni bir görüşme kararı çıktı. Dünkü görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeye her ikisinin de birer kişiyle katılmasını, yani görüşmenin 1+1 formatında olmasını önermiş ancak Anastasiadis’in öneriyi kabul etmemesinden dolayı görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Akıncı ve Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayri resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.