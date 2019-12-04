Doğu Akdeniz planları suya düşen Yunan yönetiminden büyükelçi tehdidi

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgedeki enerji denkleminin dışında tutmak için uğraşıyor. Ancak ikilinin planları, Türkiye'nin BM tarafından tanınan Libya hükümeti ile imzaladığı mutabakat muhtıraları ile bozuldu.

Atina yönetimi ise girişimlerinin etkisiz kalmasından büyük rahatsızlık duyuyor.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Arastırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Yunanistan'ın bölgedeki enerji planlarını hayata geçirmek için Libya'daki iç karışıklıkları nasıl kullandığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

"Libya’daki mevcut iç karışıklığı kesinlikle Yunanistan kullanıyor. Libya’nın olması gereken münhasır deniz alanlarını gasp etmesi, zaten bunun göstergesi. Verdikleri ruhsat alanlarına bakarsanız, Libya ile Girit Adası arasında 180 kilometrelik kısmı Yunanistan almış, 120 kilometrelik kısmı Libya’ya bırakmış"

Türkiye'nin Libya adımının hem siyasi hem de hukuki bir başarı olduğunu söyleyen Akyener'e göre Yunanistan'ın rahatsızlık duymasının sebeplerinden biri de bütün planlarının alt üst olması.

"Yunanistan Avrupa Birliği'nden destek alamadı"

Bölgede yürüttüğü fırsatçı politikası tehlikeye düşen Atina yönetimi, yine üyesi olduğu Avrupa Birliği’nin kapısını çaldı. Ancak Türkiye'ye karşı net bir destek alamadı.

Hiçkimsenin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini söyleyen Akyener'e göre dönüp dolaşan söylemlere karşı Türkiye'yi ciddi yaptırımlar beklemiyor.

Enerji denkleminde Türkiye ve KKTC’yi dışarıda tutmak için büyük çaba sarf eden Yunanistan. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürüttüğü East-Meddenizaltı boru hattı projesine Türkiye'yi dahil etmedi. Ancak TESPAM Başkanı'na göre projenin Türkiye'siz hayata geçirilmesi mümkün görünmüyor.

"Ekonomik olarak tek güzergahın türkiye olduğunun onlar da farkında. Hukuki olarak da hayata geçemez. Çünkü şimdi Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sayesinde artık o boru hattı oradan geçemez."

"Mısır anlaşmaya yanaşmıyor"

Türkiye’nin hamlesi sonrası Atina, Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Ancak Mısır anlaşmaya pek yanaşmıyor.

"Yunanistan’ın mısır ile deniz anlaşması yapması hiç mantıklı değil. Tutarlı değil. Arada zaten Türkiye var. Zaten mantıksız olduğu için Mısır pek yanaşmıyor. Yıllık 18 milyar metreküplük üretim yapan Mısır, bunu dünya piyasalarına arz etmek için yabancı firmalarla çalışıyor. Bu sebeple Mısır’ın enerji denklemindeki yeri sadece siyasi nitelikte."

Yunanistan'ın büyükelçi tehdidi

Akyener'e göre Libya'ya nota vermekle yetinmeyen Yunan yönetimi, Atina'daki büyükelçiyi de tehdit ederek mutabakat metnine erişmeye çalışıyor. Ancak yarın tekrar kabul etmek zorunda kalacak.

Türkiye karşıtı politikasında şartları zorlayan Yunan yönetimi'nin son adımı ise, Libya Tobruk'daki ayrılıkçı Hafter yanlısı sözde meclis başkanını Atina'ya davet etmek oldu.

(TRT HABER)