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23 Aralık 2019 Pazartesi 09:23:19 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 09:41:47

Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya taşıyacak EastMed boru hattı için 2 Ocak'ta anlaşma imzalanacak

Türkiye ile Lübnan arasında imzalanan mutabakat sonrası, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail Akdeniz'in doğusunda keşfedilen doğalgazını Yunanistan üzerinden Avrupa pazarına taşıyacak olan EastMed boru hattı 2 Ocak'ta anlaşma imzalayacak. Türkiye'nin 'izin vermeyiz' dediği East-Med projesi yıllık 20 milyar metreküp gazın denizin altından Avrupa'ya taşınmasını öngörüyor. Ancak Ankara buna izin vermemeye kararlı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail, Akdeniz'in doğusunda keşfedilen doğalgazın Avrupa pazarına taşınması için bir doğalgaz boru hattı inşası için anlaşmayı 2 Ocak'ta yapacak.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in makamından dün yapılan açıklamaya göre, EastMed adı verilen boru hattının Atina'daki imza törenine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades ve Mitsotakis katılacak.

Anlaşmanın İtalya da imza attıktan sonra nihai halini alacağı belirtilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

TÜRKİYE İSRAİL'İ UYARMIŞTI: EASTMED BORU HATTINA İZİN VERMEYİZ

İsrail'i 'East-Med' projesi hakkında bir kez daha düşünmeye davet eden Ankara, müzakereler için de açık kapı bırakmıştı. East-Med projesinin gerçekleşmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Türkiye, Doğu Akdeniz gazı konusunda ortak projeler için İsrail'i diyaloğa çağırdı.

GÜZERGAH DEĞİŞEBİLİR Mİ

Türkiye'yi enerjide dışarıda bırakmayı amaçlayan EastMed projesine göre, yüksek maliyeti ve denizin altına döşenecek hattın uzunluğuyla eleştiri konusu oluyordu. Doğu Akdeniz kaynaklarının Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşınması fikri, en ekonomik güzergah olmasına rağmen, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimlerden ötürü rafa kaldırılmıştı. Son gelişmelerin ardından Tel Aviv tarafının nasıl bir politika geliştireceği merak konusu.

 

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