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08 Aralık 2019 Pazar 15:35:22 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 15:37:11

Doğu Akdeniz’de bundan sonra ne yapılmalı

M5 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat sonrası bölgede yapılması gerekenleri sıraladı. Bozkurt, "Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan bir kentimizde bir an önce tersane kurmalıyız. Örneğin; gündeme gelen Mersin Tersanesi konusunda adım atılmalı. Son olarak ise KKTC’ye bir deniz üssü kurulmalıdır." satırlarını kaleme aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti arasında, “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan muhtıranın, siyasi ve ekonomik açıdan bölgede yeni bir dönemi açması bekleniyor. Anlaşma, söz konusu alanlarda başta balıkçılık olmak üzere birçok ekonomik faaliyeti de doğrudan etkileyecek.

SuperHaber’deki köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alan M5 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Yunanistan’ın panik halinde Mısır ile Meis Adası (Kızılhisar) üzerinden Münhasır Ekonomi Bölge anlaşması yapmaya çalıştığına dikkat çekti.

BEŞ KRİTİK MADDE

Türkiye ile Libya arasında varılan anlaşmanın TBMM tarafından onaylandığını belirten Bozkurt, anlaşma sonrası yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

• Öncelik olarak bu politikadan bir adım dahi olsa geri adım atmamalıyız. Belirlenen koordinatlarda Münhasır Ekonomi Bölgemizi ilan etmeliyiz.

• Türkiye’ye ve bölgeye düşman yönetimlere sahip olan Mısır, İsrail kamuoylarını ve halklarını, Yunanistan ile yaptıkları iş birliğinin ülkelerinin deniz alanlarını kaybetmelerine neden olacağı konusunda uyarmalıyız. Aynı uyarıyı Lübnan hükümeti, kamuoyu ve halkı için de yapmalıyız. Çünkü Yunanistan’ın Rum Kesimi üzerinden bu üç ülkeden çaldığı deniz alanı toplamı 30 bin 57 kilometrekare. Bu bilgi, bu ülkelerin kamuoylarını da harekete geçirecektir.

• ‘Doğu Akdeniz’de hakkaniyetli paylaşım’ politikamızı ısrarla sürdürmeliyiz.

• Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan bir kentimizde bir an önce tersane kurmalıyız. Örneğin; gündeme gelen Mersin Tersanesi konusunda adım atılmalı.

• Türkiye KKTC’ye bir deniz üssü kurmalı.

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