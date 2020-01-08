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08 Ocak 2020 Çarşamba 14:53:17 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:55:13

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bugün mü? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bugün mü? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. TV8 ekranlarında başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayınlandığı ilk bölüm izleyicilerin beğenisini topladı. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hafta için Çarşamba günleri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yılbaşı nedeni ile ekranlara gelmeyen Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek uyarlanan dizi 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü geçtiğimiz hafta yeni bölümü yılbaşı nedeni ile ekranlara gelmemişti. Hafta içi Çarşamba günü yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bugün mü? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. BÖLÜM FRAGMANI 


 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 1. bölüm ile 25 Aralık Çarşamba TV8 ekranında izleyici ile buluştu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümü 15 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek. Bu akşam TV8 ekranlarında dizinin ilk bölümü yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

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