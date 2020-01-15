Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm bu akşam mı? Doğduğun Ev Kaderindir izleme linki arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hafta için Çarşamba günleri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yılbaşı nedeni ile ekranlara gelmeyen Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümü bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 1. bölüm ile 25 Aralık Çarşamba TV8 ekranında izleyici ile buluştu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümü bugün (15 Ocak Çarşamba) saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir'de bu hafta Zeynep ve Mehdi'nin isteme gecesi oluyor. Ardından hemen evlilik yoluna giren Zeynep, Mehdi'ye gelinlikleri içinde "Mehdi ben seninle evlenemem." diyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.