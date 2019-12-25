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25 Aralık 2019 Çarşamba 11:49:35 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:50:41

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kaç yaşında?

İbrahim Çelikkol'un başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bugün başlıyor. İbrahim Çelikkol hayranları diziyi heyecanla bekliyor. İzleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakteri ile ve İbrahim Çelikkol hakkında aramalar yapıyor. Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakteri ve Mehdi karakterine can veren İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kaç yaşında? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diziyi heyecanla bekleyen seyirciler Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakteri ile ve İbrahim Çelikkol hakkında aramalar yapıyor. Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakteri ve Mehdi karakterine can veren İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor... 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi 35 yaşında yakışıklı ve güçlü bir gençtir. Yüzü çok az gülen Mehdi kaderin tokatını daha çocukken yemiş ve yaşadıklarını asla unutamamıştır. Kadınlara mesefeli duran Mehdi Zeynep ile gerçek aşkla tanışacak ve yaralarını saracaktır.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. 37 yaşında olan yakışıklı oyunu 1,87m boyunda. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenli olan Çelikkol oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T. , Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

İbrahim Çelikkol 25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2007 – Pars Narkoterör (Şamil Baturay) (Sinema Filmi)

2009 – M.A.T (Sinan Atalay) (TV Dizisi)

2010 – Karadağlar (Gül Ali Karadağ) (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (Mithat) (TV Dizisi)

2011 – İffet (Cemil) (TV Dizisi)

2012 – Fetih 1453 (Ulubatlı Hasan) (Sinema Filmi)

2013 – Merhamet (Fırat Kazan) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ali) (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Oğuz Ayaz) (TV Dizisi)

2015 – Kördüğüm (Ali Nejat) (TV Dizisi)

2016 – Seddülbahir 32 Saat (Mehmet) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Ferhat) (TV Dizisi)

2018 – Muhteşem İkili (Mert Barca) (TV Dizisi)

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Mehdi) (Tv Dizisi)

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