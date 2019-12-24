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24 Aralık 2019 Salı 14:45:22 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:47:32

Doğduğun Ev Kaderindir hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV8'de başlıyor. İzleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Gerçek bir hikayeyi anlatan dizi Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili "Doğduğun Ev Kaderindir hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Başrollerinde; Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yoğun ilgi görüyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizi Doğduğun Ev Kaderindir yarın TV8 ekranlarında başlıyor. OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat'ın yazdığı dizinin başrollerinde; Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer alıyor. yapımcılığını OGM Pictures, Onur Güvenatam’ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, senaryosunu Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlayarak Eylem Canpolat’ın yazdığı “Doğduğun Ev Kaderindir” Çarşamba akşamı ilk bölümü ile TV8 ekranlarında.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TANITIMI İÇİN TIKLAYIN.


 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPYAN UYARLANDI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HİKAYESİ NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

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