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01 Ocak 2020 Çarşamba 13:28:32 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 13:30:06

Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisi haberimizde...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yoğun ilgi görüyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek uyarlanan dizi 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile merak edilenler haberimizde

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. BÖLÜM FRAGMANI 
 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN NEDEN YOK?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile yayın hayatına başladı. Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. yeni bölümü bu akşam ekranlara yılbaşı nedeni ile ekranlara gelmiyor. 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 1. bölüm ile 25 Aralık Çarşamba TV8 ekranında izleyici ile buluştu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümü 15 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

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