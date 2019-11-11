  • Bist 100
    102936
  • Dolar
    5,7695
  • Euro
    6,3652
  • Altın
    271,5200
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sultangazi'de maaşını isteyen işçiye patronlarından dayak! Sultangazi'de maaşını isteyen işçiye patronlarından dayak!
Beşiktaş’ta Loris Karius rüzgarı esiyor Beşiktaş’ta Loris Karius rüzgarı esiyor
ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş genç yetenek avında Fenerbahçe ve Beşiktaş genç yetenek avında
İmamoğlu intikam atamalarına devam ediyor İmamoğlu intikam atamalarına devam ediyor
DSİ 500 personel alımı yapıyor: DSİ 500 personel alımı şartları neler? DSİ 500 personel alımı yapıyor: DSİ 500 personel alımı şartları neler?
Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya şok tepki Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya şok tepki
Fenerbahçe Emre Kılınç transferini bedavaya bitirebilir Fenerbahçe Emre Kılınç transferini bedavaya bitirebilir
ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor
Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz hakkında flaş açıklama Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz hakkında flaş açıklama
Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı
PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Teslim olan terörist itiraf etti PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Teslim olan terörist itiraf etti
2020 hedefi: 95 yeni kuyu 2020 hedefi: 95 yeni kuyu
Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar! Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!
Bursa’da bin polisle şafak operasyonu Bursa’da bin polisle şafak operasyonu
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
Irak’ta kaos bitmiyor! Ölü sayısı 300'ü aştı Irak’ta kaos bitmiyor! Ölü sayısı 300'ü aştı
Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu
İTO Başkanı Şekip Avdagiç: Türkiye’nin yeni hamlesinde görevimiz başrol İTO Başkanı Şekip Avdagiç: Türkiye’nin yeni hamlesinde görevimiz başrol
Dolar haftaya hareketli başladı Dolar haftaya hareketli başladı
İstanbul Fatih'te kanlı infaz! İstanbul Fatih'te kanlı infaz!
Son dakika haberi: İstifa sonrası ülkelerden peş peşe açıklama! Tüm dünyaya protesto çağrısı Son dakika haberi: İstifa sonrası ülkelerden peş peşe açıklama! Tüm dünyaya protesto çağrısı
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
Almanya'nın yeni Berlin Duvarı Almanya'nın yeni Berlin Duvarı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Kasım 2019 Pazartesi 08:36:49 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 09:08:42

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Dolandırıcılar bu kez biri 13, diğeri 17 yaşındaki iki çocuğu hedef tahtasına oturttu. Çocukları Anne ve babanız gözaltında yalanıyla kandıran dolandırıcılar, 200 bin liralık değerli eşyayı aldı.

Emniyet kaynaklarında benzerine hiç rastlanmayan dolandırıcılık olayının ayrıntılarına ulaşıldı. Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seda Kızılel ve eşi Doç Dr. Rıza Kızılel'in, 6 Ağustos günü saat 10.30 sıralarında sabit telefonları çaldı. Kampusun içindeki lojmanda ikâmet eden çiftin evinde 13 yaşındaki oğulları B. vardı.
 
'KASANIN İÇİNDEKİLERİ SAYIN'

Telefonu açan çocuk, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Orhan Ö. olarak tanıttan şüpheli ile konuşmaya başladı. Dolandırıcı, küçük çocuk B.'ye anne ve babasının isimlerini vererek 'Anne ve baban şu anda emniyette gözaltındalar... Bebek'teki Gold Kuyumcusu soyuldu. Anne ve babanın kimlikleri burada çıkmış' dedi. B., duydukları karşısında şoke oldu. Dolandırıcı, senaryosuna devam ederek anne ve babasının detaylı kimlik bilgilerini küçük çocuğa söyledi ve evde altın ya da başka değerli eşya bulunup bulunmadığını sordu. Küçük çocuk, evde 17 yaşındaki abisi M.'nin olduğunu söyledi. Dolandırıcı, bunun üzerine hemen M.'nin telefon numarasını istedi. Bu sırada B.'nin yanına abisi M. geldi. Telefonu alan abi M. karşısındaki sözde polis ile konuşmaya başladı. Dolandırıcı aynı hikâyeyi bu kez M.'ye anlattı. O sırada sabit telefon kapandı. Her iki çocuk da cep telefonlarından ayrı ayrı arandı. Dolandırıcılar mağdurlara evdeki kasayı açıp içinde bulunanları saymalarını istedi. Bunun üzerine mağdurlar kasanın içinde bulunduğu dolabın asma kilidini kırdı. Kasanın şifresini yazarak kasayı açtı ve içinde bulunanları şüphelilere söyledi.
 
200 BİN LİRALIK ZİYNETLE KAÇTILAR

Abi M. ile konuşan şüpheli, M.'den başka bir odaya geçmesini istedi. B. ile konuşan dolandırıcı ise altınları bir çantaya doldurmasını istedi. Bunun üzerine M. bir başka odaya geçti ve B. de kasadaki değerli eşyaları mavi renkli okul çantasına doldurdu. Dolandırıcı daha sonra B.'ye bu çanta ile kampüs dışına çıkmasını söyledi. Küçük kardeş B.'ye yolu tarif ederek kampüsün dışındaki ormanlık yoldan 50-60 metre kadar uzağa gitmesini söyledi. Bu sırada yanına gelecek olan motosikletliye çantayı vermesini tembihledi. B. denileni yaptı ve bir motosiklete binmiş iki kişiye yaklaşık 200 bin lira değerindeki para, altın ve ziynet eşyaları çanta ile birlikte verdi.
 
ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Diğer dolandırıcı ise M. ile konuşurken onun diğer odaya geçmesini istedi ve mağdur çocuğa anne ve babasının emniyette olduğuna dair uzun bir dilekçe yazdırdı. Bir süre sonra baba Rıza Kızılel geldi. Ailenin olayı öğrenmesinin ardından hemen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verildi. Şüpheliler İsa Ç., Hasan Ç., İbrahim Ç., Ömer B., İsmail S., Mustafa T., Ekrem T. jandarma tarafından yakalandı. Zanlılardan Ekrem T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında 20'şer yıl hapis istendi.
 
(Sabah Gazetesi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ