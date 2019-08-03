Diyarbakırlılar suya hasret

CHP'li belediyelerin yönetimindeki kentlerde çöp dağları oluşup, denizlerde kirlilik had safhaya ulaşırken, HDP'nin seçimi kazandığı Diyarbakır'da da vatandaşlar kavurucu sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde susuzlukla mücadele ediyor. Sur ilçesinde bir aydır musluklardan su akmıyor. Geceleri, bir saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar duruma isyan etti. İlçede yaşayan vatandaşlardan Zehra Yılmaz, 02.00 veya 03.00'te bir saat su aktığını belirterek, su almak için nöbet tuttuklarını, bazı komşularının ise su olmadığı için evlerini terk ettiğini söyledi.

BİR SAATTE NE KADAR AKARSA

Sur Belediyesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün su kesintisine çözüm bulmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, “HDP her başa geldiğinde bu su sıkıntısını çekiyoruz. Gece saat 02.00'de suyumuz geliyor. O saate kadar nöbet tutuyoruz. Bir saat kadar ne su aldıysak. Çamaşır ve bulaşık makinesi çalışmıyor. Çocuklarımıza banyo yaptıramıyoruz. Yaz ortası, insana bu eziyet yapılmaz. 10 ailenin yaşadığı iki binada şimdi sadece üç aile kalmış. Herkes susuzluktan dolayı evlerini terk etti” diye konuştu.

'BELEDİYEYİ İLGİLENDİRMİYOR!'

DİSKİ ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sürekli olarak şikayetlerini ilettiklerini dile getiren Zehra Yılmaz, “Hiçbir şekilde çözüm yok. Sur Belediyesi'ne gittik. 'Bizi ilgilendiren bir konu değil, DİSKİ ile görüşün' dediler. Ne yapacağız, kiminle görüşeceğiz, bilmiyoruz. Görevlendirme yapılmasından önce de su kesintisi vardı. Kayyum döneminde hiç su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İNSANLAR PERİŞAN OLDU

Serap Aktaş (48) da, “Bir aydır suyumuz yok. Çoluk çocuk perişan olduk. Camiden su taşıyoruz. Belediyeden su istiyoruz. Bir çare bulsunlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Vatandaşlar, 02.00 veya 03.00'te bir saat verilen sudan alabilmek için musluk başında nöbet tutuyor. Surlular, kavurucu sıcak altında, bidonlara, kovalara doldurdukları suyla bir gün geçirmeye çalışıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir aydır sular akmıyor. Vatandaşlar, çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştıramıyor, çocuklarına banyo yaptıramıyor.

Kayyum yönetiminden sonra belediye hizmetlerinden mahrum kalan vatandaşlar, çektikleri su sıkıntısı karşısında isyan etti.

PİŞKİNCE İNKAR ETTİLER

Vatandaşlar bir aydır susuzluktan kavrulurken, Sur Belediyesi yetkilileri, habercilerin soruları üzerine, ilçede böyle bir sıkıntı yaşanmadığını, kendilerine su sorunu nedeniyle başvuru yapılmadığını iddia etti. DİSKİ yetkilileri ise aşırı su tüketiminden dolayı kuyularda su seviyesinin düştüğünü iddia etti. Yetkililer gece yarısı sadece bir saat verildiği halde, “Belirli saatlerde su kesintisi yapıldığını” söyledi. Su kesintisinin uzun süre devam edeceği bildirildi.