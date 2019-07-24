24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:06:13 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:09:01
Diyarbakır'da zırhlı polis aracına PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 106. Sokak'ta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araca teröristlerce el bombası atıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının faillerinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
AA
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