11 Ekim 2019 Cuma 09:37:44 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 09:47:15
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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