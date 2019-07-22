22 Temmuz 2019 Pazartesi 01:34:35 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 01:36:57
Diyarbakır'da İHA destekli terör operasyonu
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişinin silah ve mühimmatları ile yakalandığı bildirildi.
AA
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