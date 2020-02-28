Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı
Suriye İdlib'de 22 askerimizin şehit düştüğü alçak saldırının ardından Diyarbakır'da hareketli bir gece yaşanıyor. Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları Suriye sınırına doğru harekete geçti.
İdlib'de Esad rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda 29 askerimiz şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Esad rejimine ait bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.
DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI
Gelişmelerin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görülüyor.
- KKTC'den İdlib tepkisi: Hainler hüsrana uğrayacak
- Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı
- Provokatif haber yapan sosyal medya hesaplarına inceleme başlatıldı
- Devlet Bahçeli: İdlib, İblis’in tasallutundan kurtarılmalı!
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü