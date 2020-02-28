Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı

İdlib'de Esad rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda 29 askerimiz şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Esad rejimine ait bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI



Gelişmelerin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görülüyor.