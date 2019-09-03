Diyarbakır'da HDP'lilere tokat gibi cevap: Başlarım sizin Kürdistan'ınıza!
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan vatandaşlarla partililer arasında tartışma çıktı. Partililer, eylem yapan vatandaşlara saldırınca, acılı anne "Diyarbakır'da genç bırakmadınız genç! Başlarım sizin Kürdistan'ınıza!" diyerek isyan etti.
Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırınca kısa süreli tartışma çıktı.
Bu sırada Kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın amcasının kızı Aysel Bozkurt'un parti binası önünde HDP'lilere gösterdiği tepki dikkat çekti. Acılı anne "Diyarbakır'da genç bırakmadınız genç! Başlarım sizin Kürdistan'ınıza!" diyerek isyan etti.
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