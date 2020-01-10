10 Ocak 2020 Cuma 10:51:55 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:52:00
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde 'evlat nöbeti' tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde Eylül ayından beri 'evlat nöbeti' tutan bir aile daha emniyetin çalışması sonucu çocuğuna kavuştu
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 130'uncu gününe girdi.
AA'da yer alan habere göre, HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine katılan ailelerden biri daha mutlu sona ulaştı.
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