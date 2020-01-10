Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde 'evlat nöbeti' tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 130'uncu gününe girdi.

AA'da yer alan habere göre, HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine katılan ailelerden biri daha mutlu sona ulaştı.