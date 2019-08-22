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22 Ağustos 2019 Perşembe 16:28:34 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:35:45

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto eden eylemciler nedeniyle bölgede, güvenlik önlemleri üst düzeyde.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması, kentte protestoların fitilini ateşledi.

HDP'liler tarafından yapılan sokak çağrılarından sonra başlayan eylemler nedeniyle polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı.

Çevik kuvvet ekiplerine destek olması için eylemlerin yapıldığı meydanlara, TOMA'lar gönderildi.

TOMA İSTEĞİ GERİ ÇEVİRMEDİ

HDP'li milletvekilllerinin de destek verdiği eylemlerden birinde, bir protestocunun TOMA'ya doğru "Hadi sık, sık hadi" diye bağırdığı ve sonrasına TOMA'nın eylemciye su sıktığı kameralara yansıdı.

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