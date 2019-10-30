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30 Ekim 2019 Çarşamba 08:24:53 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 08:25:48

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler de Cumhuriyet Bayramı törenine katıldı

Cumhuriyetin 96. Yıl Kabul Töreni'ne HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan anneler de katıldı.

Diyarbakırda, HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin de katılımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyetin 96. Yıl Kabul Töreni düzenlendi.

İki gündür devam eden etkinlikler kapsamında, ev sahipliğini Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun yaptığı tören, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Törene siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, milli sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile diğer davetliler katıldı.

Ayrıca, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'den bu yana "evlat nöbeti" tutan anneler de Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu tarafından törene özel olarak davet edildi.

Güzeloğlu, buradaki konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından büyük mücadeleyle kurulan ve gelecek nesillere emanet edilen yaklaşık bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ölçeğinde hakkı temsil eden, her alanda kalkınma ve gelişmeyi hızlı bir şekilde zirveye taşıyan büyük bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, coğrafyasında güven ve gücü temsil ettiğini aktaran Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sonsuza giderken, bugün milli tarihimizin önemli dönüm noktalarını hedef alarak 2053 ve 2071 hedeflerine teknolojiden kültüre, sanattan spora her alanda iddiasını en ileriye taşıyan bir ülkedir."

Güzeloğlu, bu hedefte tarihi ve kültürel birikimiyle Diyarbakır'ın da tamamlayıcı bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

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