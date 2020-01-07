07 Ocak 2020 Salı 15:05:05 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 15:07:19
Diyarbakır'da deprem
Diyarbakır'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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