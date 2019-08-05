Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 1 Ocak-2 Ağustos arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli 381 narkoterör operasyonun düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzenlenen 381 narkoterör operasyonunda, 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu ve borusu, 16 su motoru, jeneratör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen Hint kenevirleriyle 250 ton esrarın yapılmasının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. 200 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir."

- Kocaköy ilçesinde 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi

Açıklamada, ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi, silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, uyuşturucu üretimi ve satışını yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların bulunması ve gizleyenlerin adalete teslimi amacıyla Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendiği bildirildi.

Jandarma komando, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla 1 Ağustos'ta saat 21.00'de başlatılan "Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu"nun 2 Ağustos saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, 3 ayrı noktada 420 bin 100 kök Hint keneviri, tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre su hortumu ve borusu ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen Hint kenevirlerinin numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildiği kaydedildi.

(AA)