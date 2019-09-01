01 Eylül 2019 Pazar 11:36:10 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 11:37:43
Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Ağıl Mahallesi mevkisinde 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA
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