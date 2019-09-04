Diyarbakır'da 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi

  • Bist 100
    99587.6
  • Dolar
    5,6690
  • Euro
    6,2444
  • Altın
    279,9900
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu
Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi
Tokat domatesi ekmek kapıları oldu Tokat domatesi ekmek kapıları oldu
Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı
İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor
Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor
E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle 1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle
'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi 'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi
CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak
Kediye işkence yapıp kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar Kediye işkence yapıp kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar
2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup, rakı içirdiler
Caretta carettalar, Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu Caretta carettalar, Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler alarma geçti, görenler ise şok oldu
Galatasaray'da 'liderlik' krizi yaşanıyor Galatasaray'da 'liderlik' krizi yaşanıyor
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Bakan Koca'dan okul döneminde beslenme uyarıları Bakan Koca'dan okul döneminde beslenme uyarıları
DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? DGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Beşiktaş'ın sıra dışı teklifini reddettiği ortaya çıktı! Beşiktaş'ın sıra dışı teklifini reddettiği ortaya çıktı!
Yedinci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar Yedinci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar
Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak Falcao topa dokunmadan milyonlar kazandıracak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:35:52 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:05:54

Diyarbakır'da 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen dev operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği ele geçirilen kenevirin son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğunu açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice'nin dağlık ve kırsal alanlarında, 2 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlatılan 'Bayrak-133 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç-02 Operasyonu', 3 Eylül 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

TAM TEŞKİLAT ÇALIŞMIŞLAR!

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katımıyla gerçekleştirilen operasyonda arama yapılan arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 530 kilogram esrar ile 41 ayrı noktada toplam 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 4 bin 750 metre uzunluğunda hortum, su motoru ile regülatör ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken, esrara el koyuldu.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ