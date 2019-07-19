19 Temmuz 2019 Cuma 12:30:43 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:40:14
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ara buluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden çözümlendi
- Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
- FETÖ'cü Kemal Batmaz'a 19 gün hücre cezasına çarptırıldı
- Erbil’deki saldırının faili HDP’li Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı
- Kocaeli'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi