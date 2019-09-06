Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

(AA)