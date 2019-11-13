Son dakika... HDP'li 4 belediye başkanı görevden alındı

  • Bist 100
    104036
  • Dolar
    5,7745
  • Euro
    6,3597
  • Altın
    270,9070
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı Park halindeki otomobile çarpan motosikletliler havada taklalar attı... Mahalleli sokağa döküldü, yaşananlar kameraya yansıdı
İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi İstanbul'da hareketli gece! Vatandaşlar bir anda sokağa indi
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz mucizesi
Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı 21 kez bıçaklanan eski eş: Bıçak darbesi almayan noktam kalmadı
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş! 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürmüş!
YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı
İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi İşgalci İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü
Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Meteoroloji sözleşmeli personel alımı yapılıyor! ÖSYM Meteoroloji personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
Bolivya'da şiddet hız kesmiyor Bolivya'da şiddet hız kesmiyor
Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti Geleneksel Osmanlı tatlıları İtalyanların gönlünü fethetti
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek
Devlet Bahçeli'den ABD çıkışı Devlet Bahçeli'den ABD çıkışı
Konyaspor Aykut Kocaman ile galibiyet hasreti çekiyor Konyaspor Aykut Kocaman ile galibiyet hasreti çekiyor
Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı! Çapa yaparken yılan ısırınca tüm hayatı karardı!
25 üniversiteyle 'yüzde 100 spor bursu' anlaşması 25 üniversiteyle 'yüzde 100 spor bursu' anlaşması
Abdullah Avcı 3 ismin biletini kesti: 'Bunları derhal gönderin' Abdullah Avcı 3 ismin biletini kesti: 'Bunları derhal gönderin'
Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları Avrupa'nın en değerli kiralık futbolcuları
Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı! Saat 05:30 yer Cihangir Ertan Saban sarışın bir bayanla fena yakalandı! Saat 05:30 yer Cihangir
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta son 7,5 yılı denetlemek için harekete geçti Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta son 7,5 yılı denetlemek için harekete geçti
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama! Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 08:21:03 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 09:08:24

Son dakika... HDP'li 4 belediye başkanı görevden alındı

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye kayyum görevlendirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma dosyası bulunduğu bildirildi.

Diken'in hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi'nin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe belediyesine sabah erken saatlerinde gelen polis ekipleri çevre emniyeti aldı. Etrafta kuş uçurtmayan polis ekipleri, gerekli önlemleri aldı.

Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak"" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazro Belediye Başkanı Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Hazro Kaymakamı Ali Öner, 'Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmiştir."

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçe belediyesi, Kayapınar ilçe belediyesi ile Sur ilçe belediyelerine de terör soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.

ŞIRNAK'TA İDİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KAYMAKAM ZAFER SAĞ GÖREVLENDİRİLDİ

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının sürdüğü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Erden'in hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ'ın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

TUNCELİ'NİN AKPAZAR BELDE BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği ayrı aynı suçtan hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada bu nedenle Çelebi'nin görevden uzaklaştırıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çelebi, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127.maddesi ile 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ