Diyarbakır Valiliğinden 'ilçe belediyelerine kayyum' iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir takım internet haber siteleri ve bazı sosyal medya hesaplarında 'İlçe belediyelerine kayyum hazırlığı' başlığı ile verilen haberlerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Diyarbakır Valiliğine gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek söz konusu evraklar paylaşılmıştır. Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.



Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın Anayasanın 127'inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince; Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin yukarıda belirtilen kapsamda Diyarbakır Valiliğimiz ve İçişleri Bakanlığımız arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgeleri spekülasyona yol açacak şekilde yayınladıkları görülmektedir. Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her seçim sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İHA