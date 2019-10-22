  • Bist 100
    97886.4
  • Dolar
    5,7988
  • Euro
    6,4527
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş Sompo Sigorta Zaragoza'ya diş geçiremedi Beşiktaş Sompo Sigorta Zaragoza'ya diş geçiremedi
90'lar kafası 90'lar kafası
Güldüren kaçış Güldüren kaçış
Doğum heyecanı sardı Doğum heyecanı sardı
İlk tiyatro deneyimi İlk tiyatro deneyimi
Düet gecesi Düet gecesi
Diyarbakır Valiliği: HDP'li Mızraklı'ya kelepçe takılmadı Diyarbakır Valiliği: HDP'li Mızraklı'ya kelepçe takılmadı
Lübnan tezkeresi Genel Kurulda kabul edildi Lübnan tezkeresi Genel Kurulda kabul edildi
Yıldız tarzı Yıldız tarzı
Eskilerinden para kazanacak Eskilerinden para kazanacak
Kutlamaya doymuyor Kutlamaya doymuyor
"Veliahtım Tuba" "Veliahtım Tuba"
Kızılyıldız'da Milan Tomic'in sözleşmesi feshedildi Kızılyıldız'da Milan Tomic'in sözleşmesi feshedildi
Musk'un başı 'Escobar'larla dertte Musk'un başı 'Escobar'larla dertte
Madrid'i koyunlar istila etti Madrid'i koyunlar istila etti
Instagram’da nofilter dönemi Instagram’da nofilter dönemi
Kaçak Chris artık yok Kaçak Chris artık yok
İlk aşama tamam İlk aşama tamam
Feneri karadan yürüttüler Feneri karadan yürüttüler
Simit Oxford sözlüğünde Simit Oxford sözlüğünde
İmparatorun şerefine suçlulara af İmparatorun şerefine suçlulara af
14 yıl sonra mutlu son 14 yıl sonra mutlu son
İşte Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik mutabakat metnin tamamı İşte Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik mutabakat metnin tamamı
SMO askerleri intihar saldırısını önledi SMO askerleri intihar saldırısını önledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 21:26:11 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 21:27:34

Diyarbakır Valiliği: HDP'li Mızraklı'ya kelepçe takılmadı

Diyarbakır Valiliğince, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kelepçe takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğince, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kelepçe takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı ile ilgili sosyal medyada bazı asılsız paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde Mızraklı'ya "kelepçe takılarak işlem yapıldığı" şeklinde iddiaların yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce kamuoyunun bilgisine sunulan görüntülerde görüleceği gibi, Adnan Selçuk Mızraklı'ya, gözaltına alınma sürecinin başından itibaren hiçbir şekilde kelepçe takılması söz konusu değildir. Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır."

Açıklamada, vatandaşlardan bu tür gerçek dışı iddialara itibar etmemeleri istendi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ