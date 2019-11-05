Diyarbakır kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında terör operasyonları kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

Irak'ın kuzeyinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava destekli operasyonda da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

TRT Haber