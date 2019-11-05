Diyarbakır kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında terör operasyonları kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.
Irak'ın kuzeyinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava destekli operasyonda da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
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