Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekilliğine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu görevine başladı. Güzeloğlu, “Diyarbakır’ın her meselesine bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız ve Diyarbakır’ın emrinde olacağız” dedi.

TOPLANTI DÜZENLEDİ

Belediye binasına saat 09.00’da gelen Vali Güzeloğlu, yetkililerle gelişmelere ilişkin toplantı düzenlerken, burada yaptığı açıklamada, “Bugünden başlayarak başkan vekilliği görevimizde devletin bütünsel organizasyonun parçası belediyenin Diyarbakır’da tüm vatandaşlarımıza hizmet konusunda sorumluluk sahibiyiz” diye konuştu.