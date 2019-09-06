Diyarbakır anneleriyle dalga geçen HDP'li vekil Saliha Aydeniz'e tepki: Çocuklarımız nerede?

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 4’üncü günde, 11’e yükseldi.

"YANIMIZDAN GEÇİP GİDİYORLAR"

HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin kaldırılması için güvenlik güçleriyle konuşan HDP’li Milletvekili Saliha Aydeniz, il binasına girerken ailelere Kürtçe “Merhaba, kolay gelsin” dedi. Ailelerin Aydeniz’e tepki göstermesi üzerine, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Anneler ise; "Geliyorlar, 'Kolay gelsin' diyip geçip gidiyorlar. Çocuklarımızı verin bize." diye seslendi.

Ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.