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16 Kasım 2019 Cumartesi 17:09:02 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 17:41:08

Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti' sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 75. gününde.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eyleminde 75 gün oldu.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevdet Demir, yaptığı açıklamada, 75 gündür eylem yaptığını, oğlu gelinceye kadar eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

- "ÇOCUĞUMU ONLAR İÇİN BÜYÜTMEDİM"

"Çocuğumu onlar için büyütmedim. Eve gitmek gibi bir niyetim yok. Oğlumu istiyorum. Yaz da kış da olsa buradayım, oğlumun yolunu gözlüyorum. Ya ölü ya diri oğlumu bekliyorum." diyen Demir, çok acı çektiğini, adeta içinin yandığını belirtti.

Sevdet Demir, 5 yıldır evlat hasreti çektiğini dile getirerek, "Oğlumu çok özledim, gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Bize bu acıyı çektirenlerden Allah hakkımı alsın. Oğlumun yeri benim yanım. Oğlumun hayali, geleceği vardı. Niye bizden koparıp götürdünüz, ne hakkınız var?" diye konuştu.

- "5 YILDIR BU ACIYI ÇEKİYORUZ"

Anne Emine Kaya da Kürtçe yaptığı açıklamasında, çocuklarına kavuşmadan oturma eylemini sonlandırmayacaklarını aktardı.

HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Kaya, "Artık yeter oğlumuzu bıraksınlar. 5 yıldır bu acıyı çekiyoruz, adeta işkence görüyoruz. Yaptıkları insanlık değil. Bu annelere yazık değil mi? Vicdanları, dinleri, imanları olsaydı çocuklarımızı şu ana kadar bırakırlardı. Vedat'ımı çok özledim. Oğlumu bıraksınlar, bu acıyı artık çekmeyeyim." ifadelerini kullandı.

AA

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