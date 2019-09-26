Diyarbakır Anneleri'ne destek çığ gibi

Aralarında, KADEM, TÜRGEV, TÜGVA, Türk Gençlik Vakfı, 15 Temmuz Derneği'nin de yer aldığı 68 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, 81 ilde düzenledikleri toplantı ve basın açıklamalarıyla Diyarbakır Anneleri'ne destek verdi. STK'ların kadın temsilcileri İstanbul'da Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda buluştu. Üzerinde “Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız”, “Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir”, “Teröriste lanet, annelere destek” dövizleri taşıyan kadınlar, “Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz”, “Yavrumu verin” pankartları açtı.

EŞ ZAMANLI TOPLANTI

Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Nisa Nur Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını hatırlattı. Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişleri saygıyla yazacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır” dedi.

'GÜÇLÜ BİR SESE DÖNÜŞTÜ'

Nisa Nur Çavuşoğlu, “3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü” diye konuştu. Azimle seslerini yükselten kadınların, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceğine inandıklarını belirten Çavuşoğlu, “Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur” ifadelerini kullandı.