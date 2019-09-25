  • Bist 100
    101927
  • Dolar
    5,6971
  • Euro
    6,2656
  • Altın
    279,8280
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Max Kruse derbiye Alex de Souza ile hazırlanıyor Max Kruse derbiye Alex de Souza ile hazırlanıyor
AUZEF ek tercih kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ek tercih kayıt tarihleri 2019 AUZEF ek tercih kayıtları nasıl yapılır? AUZEF ek tercih kayıt tarihleri 2019
Samsun'da dehşet! Önce bıçakladı ardından evi ateşe verdi Samsun'da dehşet! Önce bıçakladı ardından evi ateşe verdi
Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
Younes Belhanda derbide oynayabilecek mi? Younes Belhanda derbide oynayabilecek mi?
Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu Amasra'da tapınak kalıntıları bulundu
'Türk yiyici' anlamındaki 'Turkofagos' bu kez Yunan basınında hortladı 'Türk yiyici' anlamındaki 'Turkofagos' bu kez Yunan basınında hortladı
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir, kaç yaşında?
30 TIR Suriye sınırında! Her biri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında 30 TIR Suriye sınırında! Her biri 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında
Antalya'da gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor Antalya'da gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor
2019 bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik mülakat tarihi ne zaman? 2019 bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik mülakat tarihi ne zaman?
Diyarbakır annelerine 81 ilden destek Diyarbakır annelerine 81 ilden destek
Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri seçenekler masada Suudi Arabistan'dan İran'a tehdit: Askeri seçenekler masada
Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan ve eşinden ayrı yaşayan genç kendi evini yaktı Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan ve eşinden ayrı yaşayan genç kendi evini yaktı
Halk ozanı Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı Halk ozanı Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı
Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı
Putin: Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor Putin: Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor
Japonya astronotlara malzeme taşıyan insansız kargo aracını uzaya gönderdi Japonya astronotlara malzeme taşıyan insansız kargo aracını uzaya gönderdi
AB, ilk başsavcısını belirledi AB, ilk başsavcısını belirledi
"Modi'nin kararının altında, demografik yapıyı değiştirmek yatıyor" "Modi'nin kararının altında, demografik yapıyı değiştirmek yatıyor"
Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika... Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası atama kurası ne zaman?
Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi Prof. Dr. Ziyadin Çakır İstanbul'da meydana gelen depremi değerlendirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:33:11 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:58:54

Diyarbakır annelerine 81 ilden destek

İstanbul'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek destek verdi.

Aralarında KADEM, TÜRGEV, TÜGVA, Türk Gençlik Vakfı, 15 Temmuz Derneğinin de yer aldığı 68 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerine destek için Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda buluştu.

Üzerinde "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Teröriste lanet, annelere destek" dövizleri taşıyan kadınlar, "Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz", "Yavrumu verin" pankartları açtı.

Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Nisa Nur Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını hatırlattı.

Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişleri saygı ile yazacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"(Evladımın ölüsüne bile razıyım) diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz.

Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.”

"Sessiz çığlık, güçlü bir sese dönüştü"

Bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." diye konuştu.

Azimle seslerini yükselten kadınların, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceğine inandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar tek yürek ve tek dua oldu"

Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınların tek yürek ve tek dua olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de bugün İstanbul'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun.' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz."

Sivil toplum kuruluşunun temsilcisi kadınların Diyarbakır annelerine destek etkinliğine, bir süredir işten çıkarıldıkları için eylem yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri de destek verdi.

İşçiler, destek için "İşçi, anne omuz omuza", "Direnen anneler yalnız değildir", "Kahrolsun PKK", "Askere, polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ