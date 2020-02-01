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01 Şubat 2020 Cumartesi 19:21:32 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 19:31:41

Diyarbakır annelerinden Sadiye Özbey: Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemi devam ederken annelerden Sadiye Özbey, "Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor." dedi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 152'nci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişini sürdüren anneler, bir yandan da Elazığ'daki depremzedeler için atkı, bere, çorap ve eldiven örmeye devam ediyor.

"ÇOCUĞUMUZU ALIP GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Annelerden Sadiye Özbey, kaçırılan oğlunun 5 yıldır yolunu gözlediğini söyledi.

Çocukları için diğer annelerle başlattıkları eylemi sürdürdüklerini ve çocuklarının dönmesini istediklerini belirten Özbey, "Çocuğumuzu alıp gitmeyi düşünüyoruz. Gelen çocuklara çok sevindik. Kendi çocuklarımızı da istiyoruz. Hiçbir anne evladını almadan buradan gitmeyi düşünmüyor. Çocuğumuzun kokusunu özledik. Evlatlarımız ciğerimizden bir parça. PKK benim çocuğumu nasıl aldıysa öyle versin. Kendi çocuklarını götürsünler. Hiç kimsenin çocuğuyla oyun oynamasınlar. Çocuğumun özgürlüğüyle, hayatımızla oynadılar. Çocuklarımızın özgürlüğünü elimizden aldılar. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik." diye konuştu.

Baba Fahrettin Akkuş: Çocuklarımızı istiyoruz, onlar için mücadele ediyoruz

Oğlu Erkan için eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da 152 gündür beklediklerini ifade ederek, "(HDP) Bu çocukları nasıl götürmüşse getirsin. Herkesin hırsızı, alacağı ve borcu belli." dedi.

Oturma eylemine katılımın arttığını aktaran Akkuş, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle bin kişiye de ulaşacağız. Çünkü gelenler görüyor, bu mücadele doğru bir mücadeledir. Herkes çıkıp geliyor. Çocuklarımızı istiyoruz, onlar için mücadele ediyoruz. Herkes çocuğunun hakkını arasın. Çocuklarımızı onlar için beslemedik. Anne ve babalar korkmasın, gelsin çocuklarını istesin."

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