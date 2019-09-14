Diyarbakır anneleri HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu

  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    272,7770
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kaptan iflas etti Kaptan iflas etti
'Büyüleyici hikaye' 'Büyüleyici hikaye'
Acılı ailelerin isyanı: Yeter artık bu zulüm bitsin Acılı ailelerin isyanı: Yeter artık bu zulüm bitsin
Fırtına sert esecek! Trabzonspor-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler Fırtına sert esecek! Trabzonspor-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler
PKK'ya lanet yağdı! On binler yürüdü PKK'ya lanet yağdı! On binler yürüdü
Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye'de
Abdullah Avcı: Hakem mi konuşalım! Abdullah Avcı: Hakem mi konuşalım!
Tarım ve Orman Bakanlığından yangın açıklaması Tarım ve Orman Bakanlığından yangın açıklaması
Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer Eski İsrail Başbakanı Barak: Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer
Marius Sumudica: Çok mutluyum Marius Sumudica: Çok mutluyum
Antalyaspor ve Kayserispor yenişemedi Antalyaspor ve Kayserispor yenişemedi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz
ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Prens bin Selman'la görüştü
Çankırı'da art arda depremler! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Çankırı'da art arda depremler! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Zonguldak'ta taşlı sopalı kavga: 5 yaralı Zonguldak'ta taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda
Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
14. Contemporary Istanbul sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor 14. Contemporary Istanbul sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor
Gökyüzü "Türk Yıldızları" ile renklendi Gökyüzü "Türk Yıldızları" ile renklendi
Hafik Gölü turizme kazandırılacak Hafik Gölü turizme kazandırılacak
Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı
Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde deprem Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır anneleri HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu Diyarbakır anneleri HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:57:47 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:41:30

Diyarbakır anneleri HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları ve tehdit edildikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu oldukları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, yaptığı açıklamada, çocuklarını dağa kaçırdıkları ve kendilerini tehdit ettikleri gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın, önünde oturma eylemi yaptıkları HDP il binasında partililerin kendilerine sözlü saldırıda bulunduğunu söyledi.

"Bizim acımız bize yetiyor, bunun üstüne bize böyle mi yapacaksınız? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz, nereye kadar? Yeter artık, kanımızı kuruttunuz. Çocuğumu 15 yaşına kadar fakirlikle yetiştirdim, sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün, milletvekillerinin çocuklarını götürün." diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nereye kadar sizden korkacağız? Dün Cumhuriyet Savcılığına anne ve babalar olarak hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için suç duyurusunda bulunduk. Biz ilk gün, 'Her gün öleceğimize bir gün ölürüz.' dedik. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Dün burada bir kadına saldırdılar, bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz, kendileri durmuyorlar."

Aydın, 12 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini anlatarak, "HDP İl Başkanlığı olarak bize 'buyur' dediler mi, 'Gelin bakalım ne derdiniz var' diyerek bir sorunumuzu çözdüler mi? 'Diyarbakır halkı olarak niye buraya gelmişsiniz, gelin konuşalım' diye sordular mı? Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım, niye beni dikkate almıyorsun? Sana oy verdiğimde Kürt'tüm, şimdi çocuğum için gelmişim Kürt değil miyim? Bu Allah'tan reva mıdır, böyle yapıyorsunuz.?" diye konuştu.

HDP'ye oy verdiklerini ifade eden Aydın, "Biz halk olarak size bir çözüm süreci verdik. 2015 yılında size oy vermedik mi? Hepimiz size oy verdik ama siz bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiniz. Sur'dan 3 bin 500'e yakın çocuk gitti." şeklinde konuştu.

Evlatları dağa kaçırılan ailelere de seslenen Aydın, "Gelin her gün öleceğinize bir gün ölün. Gelin bize destek verin. Bunlardan nereye kadar korkacaksınız?" ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ