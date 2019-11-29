Diyanet'ten flaş açıklama: İskender Erol Evrenesoğlu büyük günah işlediği için imam göndermedik

Evrenesoğlu’nun cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) başkanlığını yapan ve ‘sahte peygamber’ olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu’nun cenazesindeki kalabalık sosyal medyada gündem konusu oldu. Diyanet yetkilileri, son Peygamber’in Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

DİYANET DOĞRU YAPMIŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarının kılınamayacağını belirterek, “Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış” dedi.

Hürriyet