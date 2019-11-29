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29 Kasım 2019 Cuma 10:06:32 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:43:30

Diyanet'ten flaş açıklama: İskender Erol Evrenesoğlu büyük günah işlediği için imam göndermedik

ABD’de 5 gün önce ölmüştü. Haşa kendini peygamber ilan eden sahtekar İskender Erol Evrenesoğlu (86) için Bursa’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ilgili tartışmalar sürüyor. Diyanet, son peygamberin Kuran'ı Kerim'de de belirtildiği gibi Hazreti Muhammed (S.A.V.) olduğunu hatırlatarak, kendisini peygamber olarak adlandıran kişilerin "büyük günah işlediklerini" açıkladı. Bu sebeple yetkililer, Evrenesoğlu'nun cenazesine din görevlisi göndermediklerini belirttiler.

Evrenesoğlu’nun cenaze namazını kendi elemanlarının kıldırdığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı’nın (MİHR) başkanlığını yapan ve ‘sahte peygamber’ olarak bilinen İskender Erol Evrenesoğlu’nun cenazesindeki kalabalık sosyal medyada gündem konusu oldu. Diyanet yetkilileri, son Peygamber’in Kuran’ı Kerim’de de belirtildiği gibi Hz. Muhammed olduğunu, kendisini daha sonra peygamber olarak adlandıran kişilerin büyük günah işlediklerini belirterek, bu nedenle cenazeye din görevlisi göndermediklerini açıkladı.

DİYANET DOĞRU YAPMIŞ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Coşkun, kendisini peygamber ilan edenlerin cenaze namazlarının kılınamayacağını belirterek, “Sahte peygamberlik şirke yakın büyük bir günahtır. Diyanet doğru yapmış” dedi.

Hürriyet

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