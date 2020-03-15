Diyanet'ten flaş umre açıklaması: 27 Şubat itibariyle umre çıkışları durdurulmuştur

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

Diyanet, umreden dönen bir kişiye korona virüsü teşhisi konulması ve binlerce kişinin karantinaya alınmasının ardından bugün yeni bir açıklama yaptı. Diyanet’in açıklamasında, “27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir” dedi.

Diyanet dönüşlerle ilgili de şöyle dedi: “20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır.”

Öte yandan umreden dönenlerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da testlerin yapıldığını ve sonuçların beklendiğini söyledi. Şu an umreden dönen 10 binin üzerinde kişi Ankara ve Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda karantina altında tutuluyor.