Diyanetten 15 Temmuz hazırlığı

Diyanet İşleri Başkanlığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyası başlatılarak,bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir Kur'an hatmi okunacak.

15 Temmuz 2019 Pazartesi gu?nu? öğle namazı öncesi tu?m il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

- "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferanslar du?zenlenecek

Din görevlilerinin öncu?lu?ğu?nde Yaz Kur'an Kursu öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda il ve ilçe gençlik koordinatörleri tarafından Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında "15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği" du?zenlenecek. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Vatanım Her Şeyim" adlı çocuk kitabı u?cretsiz olarak dağıtılacak.

Din istismarı ile mu?cadele etmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve su?nnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla 81 il ve 132 ilçe olmak u?zere 213 noktada "15 Temmuz ve Din İstismarı" konulu konferanslar du?zenlenecek. 3 Temmuz'da başlayan konferanslar 19 Temmuz'a kadar sürecek. İl mu?ftu?lu?kleri tarafından bu konferanslarda "Din İstismarı" başlıklı kitap dağıtılacak.

- Gençlere FETÖ sunumu

Türkiye genelinde Diyanet Gençlik Merkezlerinde gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Gençlik Koordinatörleri tarafından bu merkezlerde, gençlere konu ile ilgili hazırlanan kısa film çalışması izlettirilecek, "Fetö: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgu?tu?" başlıklı sunum yapılacak.

Cezaevi vaizleri marifetiyle ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde tema çerçevesinde konferanslar du?zenlenecek. Toplantılarda mu?ftu?ler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek.

- 90 bin camide eş zamanlı selalar okunacak

15 Temmuz Pazartesi gu?nu?nu? 16 Temmuz Salı gu?nu?ne bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tu?mu?nde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

Mu?ftu?ler başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Tu?m illerde, temmuz ayı içinde "15 Temmuz Ruhu" başlıklı konferanslar du?zenlenecek. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi anlatılacak.

Söz konusu etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak u?zere millet nezdinde ortak bir bilince dönu?ştu?ru?lmesi amaçlanıyor.

AA