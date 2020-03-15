Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer

Türkiye, Vuhan'dan dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkeyle kara ve hava ulaşımını kapattı. Ancak bu kararın alındığı günden önce yurt dışına çıkanların yurda dönüşü kabul ediliyor. Karardan önce umre ziyareti için Suudi Arabistan'a giden 5 bin 300 vatandaş, bugün yurda giriş yapacak.Kamuoyunda ise enfekte sayısının 100'ü geçtiği Suudi Arabistan'dan gelen kafilenin, karantina altında kalmaları gerektiği ve aksi takdirde virüsün Türkiye'ye yayılmasına etki edebilecekleri tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine Diyanet'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"14 GÜN BOYUNCA EVDEN ÇIKMAYIN"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşın hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanları korumak için 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

"BU BİR KUL HAKKIDIR"

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır" ifadelerini kullandı.

(AA)