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04 Aralık 2019 Çarşamba 09:37:18 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:39:44

Diyanet 'uçak kiralandı' iddialarını 'bilet'le yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Cibuti'ye özel uçak kiralayarak gittiği iddialarını yalanladı. Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın THY'ye ait TK2175 sayılı sefer uçağıyla yaptığı yolculuğa ait bilet fotoğrafını paylaştı.

Türkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi’nin resmi açılışı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği ve yine İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un Twitter'dan Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin Cibuti'deki cami açılış töreni için özel uçak kiraladığı iddialarına yalanlama geldi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, bu iddiaları Twitter'dan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tarifeli uçakla yaptığı yolculuğa ait fotoğrafla yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın THY'ye ait TK2175 sayılı sefer uçağıyla yaptığı yolculuğa ait bilet fotoğraf

Sayın Erbaş, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı  için Cibuti’de bulunan TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte caminin açılış töreninin ardından TBMM Başkanımızın uçağıyla Türkiye’ye dönmüştür.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti’deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır.  İddia tamamen gerçek dışıdır."

İYİ PARTİLİ YOKUŞ, TWİTTER'DAN YAZMIŞTI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "D.İ.B. yöneticileri Cibuti'de açılışı yapılacak bir Cami töreni için Özel uçak kiralayıp 700bin tl'den fazla para harcamışlar.Eğer heyet tarifeli uçakla gitseydi Devlete yükü sadece 70 bin₺ olacaktı. Dinimiz "İsraf Haramdır" diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerini kınıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri, Twitter'dan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı’ndan 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:55’de kalkan uçakla Cibuti’ye hareket etmiştir ve açılışın yapılacağı sabah saatlerinde Cibuti’ye varmıştır. 

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