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09 Ocak 2020 Perşembe 10:47:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 10:47:10

Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki: Hac kuraları Diyanet TV frekansı haberimizde

Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki: Hac kuraları Diyanet TV frekansı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce hacı adaylarının heyecanla beklediği kura günü geldi. 2020 Hac kuraları, bugün saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı'nın konferans salonunda çekiliyor. Diyanet 2020 Hac kura çekilişi kamuoyuna açık yapılacak. Kurada 83 bin 430 Hacı adayı belirlenecek. Hac kuralarını canlı izlemek isteyenler Diyanet TV frekansı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Hac kuraları Diyanet TV frekans bilgisi ve Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor...

Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki: Hac kuraları Diyanet TV frekansı yoğun ilgi görüyor. 2020 Hac kurası bugün çekiliyor. Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için 11 Kasım'da başlayan başvuru dönemi 13 Aralık'ta sona ermişti. Beklenen kura günü geldi. 2020 Hac kuraları, bugün saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı'nın konferans salonunda çekiliyor. Diyanet 2020 Hac kura çekilişi kamuoyuna açık yapılacak. Kurada 83 bin 430 Hacı adayı belirlenecek. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçları bugün açıklanacak. 

DİYANET TV HAC KURALARI CANLI İZLEME LİNKİ


 

HAC KURASI SAAT KAÇTA?

2020 Hac kuraları, bugün saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı'nın konferans salonunda çekiliyor. Diyanet 2020 Hac kura çekilişi kamuoyuna açık yapılacak. Kurada 83 bin 430 Hacı adayı belirlenecek.

2020 Hac kuraları sonuçlarına, aynı gün saat 21.00'den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek. Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DİYANET TV NASIL İZLENİR?

Türksat ve Eutelsat olarak farklı farklı frekansları kullanarak uydu bağlantınız sayesinde canlı yayını takip edebilirsiniz. Eğer uydunuzda Diyanet TV yüklü ise yine aşağıdaki listeden kanal numarasını öğrenebilirsiniz

TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA
Frekans: 10762 MHZ
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4

YAMAL 300K (90°E)
Frekans: 10972 MHZ
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4

DIGITURK
Kanal 68

DSMART
Kanal 104

KABLO TV
Kanal 555

TİVİBU
Kanal 49

HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hacı adayları, e-Devlet’ten alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak’ta kesin kayıt yaptırabilecek.

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