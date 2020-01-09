Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki: Hac kuraları Diyanet TV frekansı haberimizde

Diyanet TV Hac kuraları canlı izleme linki: Hac kuraları Diyanet TV frekansı yoğun ilgi görüyor. 2020 Hac kurası bugün çekiliyor. Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için 11 Kasım'da başlayan başvuru dönemi 13 Aralık'ta sona ermişti. Beklenen kura günü geldi. 2020 Hac kuraları, bugün saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı'nın konferans salonunda çekiliyor. Diyanet 2020 Hac kura çekilişi kamuoyuna açık yapılacak. Kurada 83 bin 430 Hacı adayı belirlenecek. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçları bugün açıklanacak.

HAC KURASI SAAT KAÇTA?

2020 Hac kuraları, bugün saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı'nın konferans salonunda çekiliyor. Diyanet 2020 Hac kura çekilişi kamuoyuna açık yapılacak. Kurada 83 bin 430 Hacı adayı belirlenecek.

2020 Hac kuraları sonuçlarına, aynı gün saat 21.00'den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek. Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

DİYANET TV NASIL İZLENİR?

Türksat ve Eutelsat olarak farklı farklı frekansları kullanarak uydu bağlantınız sayesinde canlı yayını takip edebilirsiniz. Eğer uydunuzda Diyanet TV yüklü ise yine aşağıdaki listeden kanal numarasını öğrenebilirsiniz

TÜRKSAT 4A HD YAYIN

Frekans: 12.380 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 3/4

TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN

Frekans: 12.422 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

EUTELSAT 7A TÜRKİYE-AVRUPA

Frekans: 10762 MHZ

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

YAMAL 300K (90°E)

Frekans: 10972 MHZ

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 11.200

FEC: 3/4

DIGITURK

Kanal 68

DSMART

Kanal 104

KABLO TV

Kanal 555

TİVİBU

Kanal 49

HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hacı adayları, e-Devlet’ten alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak’ta kesin kayıt yaptırabilecek.