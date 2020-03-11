11 Mart 2020 Çarşamba 12:49:06 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:49:51
Diyanet İşleri Başkanlığının programları ertelendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanan "6. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni" ve 2-5 Nisan tarihleri arasındaki "10. Avrasya İslam Şurası"nın ertelendiği bildirildi.
(AA)
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