Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri
Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının namaz vakitlerinden once belirlenecek uygun bir vakitte kılınması, defin islemlerinin mumkun mertebe kalabalık ortamlar olusturulmadan yerine getirilmesini kararlaştırdı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için bir dizi tedbirin alındığı anımsatıldı.
Tedbirlere ilaveten salgın hastalık riski sona erinceye kadar alınan yeni kararlar şöyle:
"Cenaze namazlarının, vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak, bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi. Taziye evleri ve çadırlarının bu süreçte kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskler anlatılarak, bu nitelikteki mekanların kullanımına bir süre ara verilmesi."
AA
- Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri
- Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
- Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevlerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza kılınmaya ara verilmiştir