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06 Aralık 2019 Cuma 14:36:16 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 14:39:22

Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Başkanlık taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor...

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 ve 2019 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı PDR alımı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PDR ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,
3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PDR ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklardır.
2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019 - 17/12/2019 tarihleri arasında saat 08.30-16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.
- İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.
3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi
yapılmayacaktır.
4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PDR ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,
- Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
- Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

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