Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan son dakika Cuma namazı haberi! Bugün Cuma namazı kılınacak mı?
Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de de 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine tedbirler artırıldı. Okulların tatil edilmesinin ardından Cuma Namazı kılınacak mı? sorusu da gündeme geldi. Konuyla ilgili resmi açıklamayı Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Peki, Cuma namazı iptal edildi mi? İşte cevabı...
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sosyal medyada yayılan ‘Cuma namazı kılınmayacak’ iddiaları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün (13 Mart) Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır" konulu hutbe irad edip Cuma namazını kıldıracağı bildirildi.
CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Sosyal medyanın da gündeminde yer alan Cuma namazı iptal edilecek mi sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yanıt geldi.
Yapılan açıklamada “Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma Namazı kıldıracak ve ‘’Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır’’ başlıklı hutbe irad edecektir.” denildi.
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