  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kırmızı et üreticilerinden 'sıkıntı yok' mesajı Kırmızı et üreticilerinden 'sıkıntı yok' mesajı
Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı
İran'da koronavirüsten 123 kişi daha hayatını kaybetti İran'da koronavirüsten 123 kişi daha hayatını kaybetti
Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Erdoğan: Liglerin ertelenmesini doğru buluyorum Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Erdoğan: Liglerin ertelenmesini doğru buluyorum
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı
Yoğun bakımdaki Çok Gezenti Burak Akkul'dan haber geldi! Koronavirüs teşhisi konulmuştu Yoğun bakımdaki Çok Gezenti Burak Akkul'dan haber geldi! Koronavirüs teşhisi konulmuştu
Yaman bir Türk mütefekkiri: Samiha Ayverdi Yaman bir Türk mütefekkiri: Samiha Ayverdi
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek
'Dombra' şarkısıyla ünlenen Sultanbekov, karantinadakilere 'dijital konser' verecek 'Dombra' şarkısıyla ünlenen Sultanbekov, karantinadakilere 'dijital konser' verecek
Koronavirüsün en net görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsün en net görüntüleri ortaya çıktı
Ezgi Mola'dan karantina günlerinde anlamlı hareket! Ezgi Mola'dan karantina günlerinde anlamlı hareket!
Rus güvenlik şirketi Wagner'in Kaddafi’nin oğlunu Libya’nın başına getirmeye çalıştığı ortaya çıktı Rus güvenlik şirketi Wagner'in Kaddafi’nin oğlunu Libya’nın başına getirmeye çalıştığı ortaya çıktı
İngiltere 'sürü bağışıklığı' politikasından vazgeçti İngiltere 'sürü bağışıklığı' politikasından vazgeçti
TGDF: Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri 'tüm hızıyla' sürüyor Perakende zincirinde bir sıkıntı bulunmuyor TGDF: Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri 'tüm hızıyla' sürüyor Perakende zincirinde bir sıkıntı bulunmuyor
Virüslere karşı çamaşır suyu ve sirke önerisi Virüslere karşı çamaşır suyu ve sirke önerisi
Podolski'den baklavalı 'evde kal' mesajı Podolski'den baklavalı 'evde kal' mesajı
İçişleri, toplu asker uğurlama törenlerini yasakladı İçişleri, toplu asker uğurlama törenlerini yasakladı
Hastane personelinden "Evde kalın" çağrısı Hastane personelinden "Evde kalın" çağrısı
Lise öğrencileri 1 haftada 150 ton dezenfektan üretti Lise öğrencileri 1 haftada 150 ton dezenfektan üretti
Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim Tarihi Türk Çarşısı'nda sessizlik hakim
Tepki çeken asker uğurlama görüntüleri sonrası İçişleri'nden uyarı: Sosyal mesafe kuralına dikkat Tepki çeken asker uğurlama görüntüleri sonrası İçişleri'nden uyarı: Sosyal mesafe kuralına dikkat
İş dünyasından sanayicilere sorumluluk çağrısı İş dünyasından sanayicilere sorumluluk çağrısı
Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı
Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Mart 2020 Cumartesi 12:25:02 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:25:53

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda koronavirüse karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Bu gece Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi'nin idrak edileceğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"İçinde birçok hikmeti barındıran Miraç, Allah'ın sonsuz kudretinin ve ayetlerinin Peygamberimize gösterildiği derinlikli, mucizevi ve hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Miraç, bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahi bir armağandır."
Erbaş, Miraç mucizesinin Hazreti Muhammed ile birlikte ilk Müslümanların içinde bulundukları çetin, sıkıntılı ve hüzünlü bir zamanda Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleştiğine dikkati çekerek miracın tüm müminler nezdindeki karşılığının namaz olduğunu aktardı.

Beş vakit namazın Miraç Gecesi'nde farz kılındığına işaret eden Erbaş, bu gecede Allah'a iman, Hazreti Muhammed'e sadakat ve namaza muhabbetin daha da pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Mescid-i Aksa ve Kudüs, mazlum ve mahzun durumdadır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu mesajları da verdi:

"Diğer yandan bu gece, bize, miracın mabedi olan Mescid-i Aksa'nın onurunu koruma sorumluluğunu da yüklemektedir. Bugün ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs, mazlum ve mahzun durumdadır. Mescid-i Aksa'yı Peygamberlerin bir emaneti ve kadim medeniyetimizin mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan miracın bize yüklediği sorumluluktan kurtulamayız.

Miracın mabedini, işgal ve zulümden kurtarmanın yolu ise, ümmet birliğimizi örseleyen her türlü eylem ve söylemden uzaklaşarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir. Bize düşen, bu uğurda kuşanacağımız azim, irade ve gayretle İslam ümmetinin yeniden yükselişine umut olmaktır."

"İlan edilen tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalı"

Yeni tip koronavirüsle mücadelede tedbirlere uymanın önemine de vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek gece vesilesiyle milletimize hatırlatmak istediğim bir diğer husus; küresel bir tehlikeye dönüşen ve henüz tedavisi bulunamadığı için binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğidir. Zira temizliği imanın yarısı sayan dinimiz, insan hayatını ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu sebeple devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır.

Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz bu imtihan günlerinde teenniyle hareket ederek ellerimizi yüce Rabb'imizin engin merhametine açıp başta milletimiz olmak üzere İslam alemi ve tüm insanlık için sabırla ve namazla O'ndan yardım istemeliyiz. Bilmeliyiz ki dünyevi her zorluğun ve sıkıntının anahtarı Rabb'imizin kudret elindedir. Hiç şüphesiz 'Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir."

Erbaş, Miraç Gecesi'nin İslam dünyasının ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna ve hidayetine vesile olması niyazında bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER