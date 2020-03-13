Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tedbirli davranalım. Aksi halde başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs konusunda halkı bilinçlendirmek için bir hutbe hazırladı. Hutbenin başlığı "Tedbir Mümin'den takdir Allah'tan" olarak belirlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu hutbeyi, televizyonlar canlı olarak aktardı.

Salgından korunmak için alınacak tedbirleri sıralayan Erbaş, başkalarının sağlığının tehlikeye atılmasının, kul hakkı olacağını hatırlattı. Söz konusu hutbenin ilgili bölümleri şu şekilde:



TEMİZLİĞE DİKKAT EDELİM

"Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim.

ELLERİMİZİ OVALAYARAK YIKAYALIM

Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle, tesbihatımızı eda edelim.



14 GÜN UYARISI

Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım.

BAŞKALARININ SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMAK KUL HAKKI

Sağlık, Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah’ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım."