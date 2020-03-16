Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan koronavirüs açıklaması yapıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları:

- (Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

- (Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.

- Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

- Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndü.