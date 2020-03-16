Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan koronavirüs açıklaması yapıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Profesör Erbaş, "Virüsün yayılma riskinden dolayı Cuma namazları başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza kılınmaya ara verilmiştir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları:
- (Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.
- (Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.
- Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.
- Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndü.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan koronavirüs açıklaması yapıyor
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