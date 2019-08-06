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06 Ağustos 2019 Salı 10:23:51 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 10:56:12

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac arınmaktır, bağışlanmaktır

2019 Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hac Arafat’tır. Arafat’ta milyonlarca insanın alacağı ders tüm insanlığa tesir etmelidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bu sene hacda çevre hassasiyeti için bir dizi çalışma yaptık. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılık da ibadetin bir parçasıdır. Çevre bize Allah’ın bir emanetidir. Sıfır israf, sıfır atık İslam’da çevre ahlakı isimli broşür hazırlayarak tüm görevlilerimize dağıttık. 85 bin hacımıza 2019 hac organizasyonu çevre ahlakı isimli broşürleri çevreye sahip çıkmak, çevre bilinci noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm hacılarımıza ulaştırdık" dedi. 

Hac ibadeti için gittiği kutsal topraklarda Medine'nin ardından dün gece Mekke'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 Hac Organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.

Hac organizasyonunda görev alan ekip başkanlarını ziyaret eden Erbaş, ilk olarak Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığına giderek Ekip Başkanı Cavit Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldız, çalışmaların aralıksız ve sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek Arafat'la ilgili hazırlıkların da son aşamada olduğunu ifade etti.

Erbaş, daha sonra Mekke Fetva ve İrşat Başkanlığını ziyaret ederek ekip üyeleriyle bir araya geldi. Mekke'de hacı adaylarına yönelik yürütülen fetva ve irşat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mekke Fetva ve İrşat Başkanı Dr. Ekrem Keleş, "Bugüne kadar kafilelerimizden gelen bütün talepler karşılandı. Hacı adaylarımızın irşat çalışmalarımıza yoğun bir ilgisi var. Hacılarımızın soruları, anlaşılır bir dille, güncel durumlar dikkate alınmak suretiyle cevaplandırılıyor." dedi.

"Arafat esasında irşadın bir vasıtasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı konuşmada, hacda yapılacak irşat faaliyetinin önemine değinerek "Allah resulü Efendimiz, 'Hac Arafat'tır' buyurmuşlardır. Arafat da esasında irşadın bir vasıtasıdır. Arafat'ta Efendimizin o meşhur hutbelerinde değindiği konuları şöyle gözümüzün önüne getirirsek her biri insanlığın ayakta kalmasını sağlayacak önemli ilkelerdir. İnsanlığı ayakta tutacak ilkeleri tüm dünyaya hatırlatmak büyük bir irşattır." dedi.

Haccın sunduğu önemli fırsatlardan birinin de irşat olduğunu belirten Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutsal mekanlarda Allah resulü Efendimize nazil olan Kur'an-ı Kerim'i hacı adaylarına, nazil olduğu yerlerde anlatabilme imkanı bulmak büyük bir irşat imkanıdır. Aynı zamanda burası önemli bir irşat ortamıdır. Adana'dan ya da Ordu'dan bir hacımız gelmiş. Ordu'da anlattığımızla, Adana'da anlattığımızla burada anlattığımızın farkını sizler görüyorsunuz. İnsanların algılarının en yüksek olduğu iki önemli anlardan birisi hac ve umredir. En azından birkaç cümleyi onların gönüllerine nakşedebilirseniz, Allah, Resulullah, Kabe ve ravza aşkı ile onların gönüllerinde bir iz bırakırsak, bu bizim karşımıza çıkacak büyük bir lütuftur."

Başkan Erbaş, "İyiliği emreden, hayra çağıran, kötülükten men eden ve felahı hedefleyen bir ümmet olmayı Cenabıhak bizlere nasip etmiş. Bunun için ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.

AA

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